Yol Bulan Fabrikası'nda grev 84. gününde

Hatay'da Yol Bulan Fabrikası'nda greve çıkan işçiler hakkını arıyor. Grevin 84'üncü gününde emekçiler, işverene mesaj gönderdi. "Değil 84 gün 840 günde olsa mücadeleden geri adım atmayacağız" dediler.

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İstedikleri zam kabul edilmeyince greve çıkan Yol Bulan Fabrikası çalışanları grevin 84. gününde...

Fabrika Hatay'da faaliyet gösteriyor. Özçelik-İş Sendikası'na üye işçiler ücretlerinin enflasyona yenik düşmemesi için zam istedi. Ancak işveren yanaşmadı.

Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Göngür, mücadelede zafer kazanana kadar direneceklerini söyledi.

Vatan Partililer de emekçileri grevde yalnız bırakmadı.

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