Yol Bulan Fabrikası'nda grev 84. gününde

İstedikleri zam kabul edilmeyince greve çıkan Yol Bulan Fabrikası çalışanları grevin 84. gününde...

Fabrika Hatay'da faaliyet gösteriyor. Özçelik-İş Sendikası'na üye işçiler ücretlerinin enflasyona yenik düşmemesi için zam istedi. Ancak işveren yanaşmadı.

Özçelik-İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Göngür, mücadelede zafer kazanana kadar direneceklerini söyledi.

Vatan Partililer de emekçileri grevde yalnız bırakmadı.