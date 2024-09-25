Çiftlik Bank davası: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a ne kadar hapis istendi?

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdal Dostdoğru ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın ‘bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’ suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere ‘suç örgütü kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Her iki sanık için toplamda 88 bin 302’şer yıla kadar hapis cezası istendi.