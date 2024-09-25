Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında salon boş muydu? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşması esnasında salonun boş olduğu yönündeki iddialar ise gündem oldu. O iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında salon boş muydu? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu hitabına ilişkin "Konuşma esnasında salon boştu" iddiası gündemde tartışma konusu oldu.

Söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında salon boş muydu? O iddialarla ilgili açıklama geldi - Resim : 1

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntülere yer verilerek, görüntüler incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğunun açıkça görüldüğü kaydedildi.

Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntılarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Birleşmiş milletler dezanformasyonla mücadele merkezi
Günün Manşetleri
"Ukrayna'nın NATO üyeliği, heyecanla verilecek karar değil"
Fenerbahçe'den flaş karar
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
Can kaybı 41,495'e ulaştı
1 terörist etkisiz hale getirildi
'Batı'dan Türk şirketlerine tehdit ve şantaj devam ediyor!'
Erdoğan'ın, BM Genel Kurulunda bahsettiği ‘Barış İçin Birlik Kararı' nedir?
Yasa dışı bahis şebekesi çökertildi, 18 kişi tutuklandı!
84 göçmen kaçakçısı yakalandı!
Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor! Meteorolojiden uyarı: Kabus geliyor!
Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken" Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken"
Narin Güran soruşturmasında şok gelişme! Narin Güran soruşturmasında şok gelişme!
Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı Birleşmiş Milletlerden Lübnan kararı
Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatlarında rekor artış! Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatlarında rekor artış!