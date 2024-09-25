Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile barış çabaları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin başından beri Ukrayna-Rusya savaşının Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak, diyalog yoluyla sona erdirilebileceğine inandığını ve bu hedefe ulaşmak için çabalarına devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Türkevi'nden yolcu edilen Zelenskiy, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan buradan ayrıldı.