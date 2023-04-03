Politico: "Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısıdır"

ABD’li dergi Politico, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili bir analiz kaleme aldı. Türkiye NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı olarak nitelendirilirken önemli bir NATO müttefiki olduğu da ifade edildi. Anlaşmazlıklara rağmen, Ankara ve Batı'nın karşılıklı bir çıkar evliliğine kilitlendiği belirtildi.

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ABD’li Politico dergisi Ankara - NATO ilişkilerini ilişkileri analiz etti. "Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısıdır" balığıyla yayınlanan analizde Türkiye'nin, "NATO için bir ihtiyaç" olduğunu belirtildi. Türkiye'ye mecbur olunduğuna dikkat çekildi.

Aynı zamanda Türkiye için "baş ağrısı" benzetmesi yapıldı. Politico, ittifakın Ankara'yı saflarında tutmak için 'uzlaşmalar yapmaya ve anlaşmazlıkları küçümsemeye' istekli olduğunu yazdı.

Anlaşmazlıklara rağmen, Ankara ve Batı'nın karşılıklı bir çıkar evliliğine kilitlendiği belirtildi.

Analizde Türkiye'nin jeopolitik konumuna da vurgu yapıldı. Türkiye'nin Karadeniz'e kimlerin geçeceğini kontrol ettiği belirtilirken 'Türkiye'nin Rus bağlantıları, onu Ukrayna ile potansiyel barış görüşmelerinde yararlı bir muhatap bile yapabilir.' ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca Ankara’nın Ukrayna'ya yardımları övüldü. Denge politikasının gözetildiği kaydedilirken "Türkiye Rusya'nın işgalini kınadı ve Ukrayna'ya yardım sağladı, ancak aynı zamanda Moskova'ya yaptırım uygulamayı da reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

# nato # türkiye # Politico

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