Büyükelçi Gümrükçü'den tehditlerin odağı NATO'ya övgüler

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD’nin güdümünde Türkiye'yi tehdit eden NATO’ya övgüler dizdi.





"NATO ÜYELİĞİMİZİN TOPRAKLARIMIZIN SAVUNMASINA KATKISI ÇOK BÜYÜK"

NATO’nun 74. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Gümrükçü, ittifakın Türkiye’ye yönelik tehditlerini yok saydı; “NATO’ya üye olmamız bize topraklarımızın savunmasında çok büyük kazanım sağlamıştır” ifadelerini kullandı.





"NATO TSK İÇİN DE BİR OKUL NİTELİĞİNDE"

Gümrükçü, NATO’nun 2. Dünya Savaşı’ndan bugüne tarihteki en başarılı ittifak olduğunu öne sürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri için de "bir okul" niteliğinde olduğunu savundu. NATO’nun tatbikatlarda hasım olarak Türkiye’yi hedefe koymasını ise görmezden geldi.



Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO’nun, askeri gücü öne çıksa da özü itibarıyla siyasi bir örgüt olduğunu söyledi. “Bu özelliğiyle NATO, transatlantik ilişkilerin temel platformudur. Türkiye’ye görüş ve beklentilerini diğer üyelerle doğrudan, topluca ve müttefiklik ruhu içinde paylaşma imkanı sağlamıştır.” dedi.



Gümrükçü ayrıca NATO’nun, Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Batı Asya ve Kuzey Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinde Türkiye’ye ilişkilerini çeşitlendirme ve derinleştirme imkanı sağladığını savundu.





BÜYÜKELÇİDEN NATO’YA ÖVGÜ, İSVEÇ’E ÇAĞRI

Büyükelçi Levent Gümrükçü, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine destek verirken, İsveç’e de NATO üyeliği için çağrı yaptı:

Türkiye’nin özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde açık kapı politikasına verdiği destek zaten ortadaydı. Biz Gürcistan’dan Ukrayna’ya kadar Avrupa-Atlantik coğrafyasında isteyen ve üyelik kriterlerini yerine getiren tüm ülkelerin üyeliğine her zaman olumlu yaklaştık. Özellikle Finlandiya’nın üyeliğini onaylamamızla beraber bugüne kadar bizim bu konudaki tutumumuzu farklı şekillerde algılamaya ve algılatmaya çalışan çevrelerin argümanları tamamen ortadan kalktı diye düşünüyorum. Bu esasen İsveç için de önemli ve olumlu bir mesajdır. İsveç’e de diyoruz ki ‘Finlandiya Üçlü Mutabakatın gereklerini yerine getirdi, hemen verdiğimiz sözü tutarak üyeliklerini onayladık.’ Şimdi siz de ne zaman o noktaya gelirseniz aynı şeyi sizin için de yapacağız.









