Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete’de yayınlandı

Finlandiya’nın NATO üyeliğine alınmasına ilişkin protokol, Resmi Gazete’de yayınlandı. NATO’nun genişlemesine yönelik protokol, yürürlüğe girmiş oldu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol onaylandı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan protokol, yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmî Gazete kararında 5 Temmuz 2022’de Brüksel’de imzalanan protokolün uygun bulunduğu belirtildi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol 23 Mart'ta önce Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Ardından Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada iktidar da muhalefet de NATO’culukta buluştu. Protokol, grubu olan siyasi partilerin 276 “Evet” oyuyla Meclis’ten geçti.

Protokolde Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği belirtiliyor. İsveç’in Madrid Zirvesi’ndeki taahhütlerini yerine getirmediği ancak Finlandiya’nın somut adımlar attığı kaydediliyor.

# finlandiya # nato

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