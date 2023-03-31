Türkiye ve Irak arasında "Kalkınma yolu" devreye giriyor

Dünya ticaret güzergâhında yeni bir alternatif sunması beklenen Kalkınma Yola Projesi için Türkiye ve Irak birlikte çalışacak.



Geçtiğimiz hafta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyareti sırasında imzalanan Ankara Deklarasyonu ile kayıt altına alınan Kalkınma Yolu Projesi, iki ülkenin ortak kararlılığıyla yürütülecek.



Türkiye tarafını Ticaret Bakanlığı’nın temsil ettiği ortak fizibilite çalışmasına göre; 1200 kilometre uzunluğundaki Kalkınma Yolu Projesi, yaklaşık 22 milyar dolara mal olacak.



Şimdilik sadece Türkiye ve Irak’ın iş birliği yaptığı projeye, komşu diğer ülkelerin de ortak olarak katkı verebilecek.



Ticari ve ekonomik olarak önemli bir potansiyel vadeden projenin yapımı birkaç yıl sürse de sağlayacağı fayda maliyetinin üstünde olması bekleniyor.