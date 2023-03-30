Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: "Türk akımına ihtiyacımız var"

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

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Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Novak, Erdoğan ile görüşmesinde depremle ilgili çok sarsıcı bir video izlediklerini aktararak, depremin korkunçluğunu gördüklerini ve kalplerinin sarsıldığını ifade etti.

Macarlar olarak Türk dostların yanında olduklarını vurgulayan Novak, "'İyi dost zor zamanda belli olurmuş' deriz. Biz Türk dostlarımızın yanındaydık. Kolay zamanlarda zaten birlikteyiz. Sorun olduğunda her zaman yanlarındayız." dedi.

Novak, Türkiye'deki depremin Macarları derinden sarstığını vurgulayarak, kendisi ve Macar halkı adına başsağlığı dileklerini iletti.

Bundan sonra Türkiye'ye ve Türk insanına yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Novak, "Macaristan'dan daha büyük bir alan depremde etkilenmiş durumda. Ne kadar büyük bir yıkım, kayıp olduğunu anlayabiliriz. Buraya gelen Macar arama kurtarma ekipleriyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Novak, arama kurtarma ekiplerinden bazılarının ve "Umut" adlı köpeğin de onunla birlikte Türkiye'ye geldiğini dile getirerek, ekiplerin birçok kişinin hayatını kurtardığını ve insanların sevdiklerine kavuşabilmeleri için kendi hayatlarını riske ederek çalıştıklarını söyledi.

MACARİSTAN TÜRKİYE'NİN YANINDA

Zor bir ekonomik dönemden geçtiklerine dikkati çeken Novak, bir yılı aşkın süredir Ukrayna'dan gelen sığınmacı ve mültecilere yardımcı olduklarına değindi.

Novak, Macar halkının da yardım kuruluşları vasıtasıyla onlara yardımcı olduklarını belirterek, Türkiye'ye de insani yardım ve tıbbi ekipmanlar getirildiğini ifade etti.

Bir kilisenin tadilatı ve yenilenmesiyle Osmaniye'deki kültür merkezinin yenilenmesini Macaristan olarak üstlendiklerini dile getiren Novak, "Macar insanları bu sınavdan başarıyla geçti. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ve Türk insanları da Macar insanlarının bu sevgisini ve acılarını paylaştığımızı yakından hissedebilmiştir. Bundan sonrada bize güvenebileceğinizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Novak, depremden etkilenen bölgelerin bir an evvel tekrar inşa edilmesini dilediklerini ifade etti.

Yeniden inşa ve bu konulara çözüm bulunmasında güçlü liderlere ve yöneticilere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Novak, böylece insanların tekrar evlerine kavuşabileceğini ve normal yaşantılarına dönebileceğini belirtti.

"MACARİSTAN'IN TDT'DEKİ ROLÜ ÖNEMLİ"

Novak, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olduğuna değinerek, "Biz TDT'ye seve seve Budapeşte'de bir temsilcilik açtık. Dış politika olarak hepimiz ilişkilerimizi genişletelim, canlı tutalım ve büyütelim. Bu nedenle Macaristan'ın TDT'deki rolü, pozisyonu fevkalade önem taşıyor." dedi.

Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la enerji konusunda işbirliğini görüştüklerini aktararak "Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda ve bundan sonra da desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki desteğinize." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# macaristan # erdoğan

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