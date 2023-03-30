Dış siyaset gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefonda görüştü.



Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışmaya teşekkür etti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı. Lavrov’un ziyareti sırasında ticaret, enerji ve ikili ilişkiler görüşülecek.



Ziyarette Suriye ve Ukrayna konuları ile birlikte Karabağ meselesinin de ele alınacağı ifade edildi.



Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'in de Türkiye'ye geleceği bildirildi.