Cumhur ve Millet ittifakı NATO'da birleşti

Rusya’nın kuşatılması planında ise esas strateji, Finlandiya üzerine kurulu. Stratejik açıdan Finlandiya, Rusya'nın kuşatılmasında İsveç'e nazaran daha kritik bir rol oynuyor.

İsveç'in Rusya ile sınırı bulunmazken, Finlandiya'nın bin 340 kilometre sınırı bulunuyor. Üstelik bu bölge, Rusya'nın stratejik platformlarını da içinde barındırıyor.

Rusya'nın kuzeyinde bulunan ve Norveç ile Finlandiya sınırında kalan yarımadaya “Kola Yarımdası” deniliyor. Bu bölge dünyanın en yoğun nükleer silah koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Rus caydırıcılığının bir numaralı unsuru olan nükleer denizaltılar, bu yarımadada bulunan Murmansk'taki üslerde konuşlanıyor. Benzer şekilde Rus Hava Kuvvetlerinin uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları ile en kritik hava unsurları da Kola Yarımadası'nda.

Ayrıca nikel madenlerinden balıkçılığa, hidroelektrik santrallerine kadar Rusya için çeşitli ekonomik kaynaklar da bölgede yer alıyor.

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla birlikte tehlikenin boyutu katlanıyor. Rusya'nın Kalingrad sayılmazsa NATO ülkeleri ile 450 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Bu sınır Finlandiya ile birlikte bin 650 kilometreye çıkıyor. Yani stratejik boğaz tehdit altına giriyor ve buranın savunması için yüzbinlerce askerden oluşan birliklere ihtiyaç olduğu değerlendiriliyor.

Diğer yandan Finlandiya'nın İttifak'a katılması, Baltık Denizi'ndeki Rus Filosu'nu da tehdit ediyor. Şu an Rusya'nın Baltık Filosu'na bağlı gemiler, St. Petersburg limanından demir aldıktan sonra Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya karasularına uğramadan Danimarka'ya kadar ulaşabiliyor. Fakat Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle birlikte Rusya için 'temiz' deniz alanı kalmıyor.

ABD için Finlandiya'nın Baltık'a olan kıyıları kadar Arktik'le olan ilgisi de önemli.

Yılda 2 ay geçişlere izin veren Arktik rotası, Süveyş rotasına göre Busan ile Rotterdam arasındaki mesafeyi 7 bin mil kısaltıyor. Bu da gemilere yaklaşık 16 günlük bir avantaj sağlıyor. 2 bin 50 yılına kadar Asya ve Avrupa arasındaki toplam konteyner ticaretinin yüzde 10'unun bu rota üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Bölgede ise tartışmasız bir Rus üstünlüğü var.