ABD'nin Rumları silahlandırmasına tepki gecikmedi: "Anavatanımız ile savunma işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdürmekteyiz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD, skandal bir adım daha attı.



GKRY, Ekim 2022’de önce ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı’na dahil edildi. Bu defa da ABD’nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları ile GKRY Savunma Bakanlığı arasında anlaşma imzalandı.



ABD'nin GKRY'i silahlandırmayı sürdürmesine ilk tepki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu’nu silahlandırma dahil askeri alanda desteklemeye devam ettiği kaydedildi.





ABD’NİN SİLANLANDIRMASINA TEPKİ

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut dengeyi GKRY ve Yunanistan lehine değiştirmeye çalışmasının, diyalog ihtimalini ortadan kaldırdığına dikkat çekildi. KKTC’nin Türkiye ile savunma iş birliğini artıracağı belirtildi:

- Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yürütülen bu politika karşısında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin değerinin ne denli önemli ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Güvenliğimizin mutlak temini için Anavatanımız ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdürmekteyiz

”RUM TARAFINI SİLANLANDIRMAYA TEŞVİK”

Bir açıklama da Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD’nin GKRY ile yaptığı anlaşmalar kınandı. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının desteklendiği vurgulandı:





- ABD, 2022 yılında GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir. ABD’yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyoruz” da denildi.