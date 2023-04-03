Erdoğan'dan ABD büyükelçisine tepki: "Bizim kapılar kapandı ona"

Meclis'teki partilerle birlikte AK Parti de Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD büyükelçisine kapıların kapalı olduğunu ifade etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Flake'e tepki gösterdi. Ancak Flake, 20 Mart'ta Kurtulmuş ile de görüşme yapmıştı.

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Meclis'teki partilerle birlikte AK Parti de Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'evet' dedi. Bu onaydan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye tepki göstermesi çelişki yarattı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e tepki gösterdi. "Ayıptır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

Ancak Flake'in AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüşme yaptığı da basına yansımıştı. O görüşme yeniden gündem oldu.

20 Mart'taki ziyaret yaklaşık 30 dakika sürerken, görüşme ise basına kapalıydı.

# tayyip erdoğan # Jeff Flake # numan kurtulmuş # kemal kılıçdaroğlu

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