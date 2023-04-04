ABD'den Erdoğan'a rutin görüşme yanıtı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Washington’dan yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti.

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ABD’den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyükelçi yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e tepki göstermişti. “Ayıptır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, Amerika’nın Sesi Türkçe’nin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflarla görüşmesinin rutin olduğunu belirtti. Büyükelçilerin rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya geldiği kaydedildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 29 Mart’ta yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Flake’in fotoğrafına yer vermişti. Paylaşımda “Büyükelçi Flake, ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti” denilmişti.

# tayyip erdoğan # abd # Jeff Flake

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