Taliban: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz

Afganistan'daki Amerikan işgaline son veren ve batılı devletler tarafından hedef alınan Taliban yönetimi, Çin'in iç işlerine karışılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Taliban: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz
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Taliban yönetimi "tek Çin" politikasını desteklediklerini belirterek, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Belhi, hükümetlerinin "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in iç işlerine müdahaleyi bölgesel barış ve istikrara karşı provokatif ve zararlı olarak gördüklerini kaydetti.

# çin # taliban # Tayvan
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