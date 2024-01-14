Taliban: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz
Afganistan'daki Amerikan işgaline son veren ve batılı devletler tarafından hedef alınan Taliban yönetimi, Çin'in iç işlerine karışılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Taliban yönetimi "tek Çin" politikasını desteklediklerini belirterek, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi.
Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Belhi, hükümetlerinin "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in iç işlerine müdahaleyi bölgesel barış ve istikrara karşı provokatif ve zararlı olarak gördüklerini kaydetti.