Taliban: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz

Taliban yönetimi "tek Çin" politikasını desteklediklerini belirterek, Çin'in iç işlerine karışılmamasını istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Belhi, hükümetlerinin "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve Çin'in iç işlerine müdahaleyi bölgesel barış ve istikrara karşı provokatif ve zararlı olarak gördüklerini kaydetti.