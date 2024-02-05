Teksas'ta gerilim devam ediyor

ABD'de cumhuriyetçi valilerle Washington hükümeti arasındaki gerginlik devam ediyor. Teksas Valisi Grag Abbott ile 14 cumhuriyetçi vali, Biden politikalarına karşı basın açıklaması yaptı.

Teksas'ta gerilim devam ediyor
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ABD'de cumhuriyetçi valiler Washington hükümetine karşı ortak açıklama yaptı.

Teksas Valisi Grag Abbott 14 Cumhuriyetçi valiyle birlikte Eagle Pass kentindeki sınır noktasında basın toplantısı düzenledi.

Teksas valisi, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını söyledi. Sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti. Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdi. 14 cumhuriyetçi vali, Teksas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü verdi.

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