Mehmet Şimşek'ten piyasalara "uygunluk" mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi. Şimşek'in Türkçe ve İngilizce mesajlarındaki fark dikkat çekti. Bakan Şimşek, İngilizce yazdığı mesajında “uygunluk” ifadesi kullandı.

Şimşek, "Karahan bu göreve çok uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası’nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir kazançtır." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da ilk açıklama geldi. Karahan, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.