Trump hapse girer mi? 5 soru 5 cevap
ABD, ülkenin en tarihi anlarından birine şahitlik etti ve sürekli olaylarla gündeme gelen eski Başkan Trump, New York Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Trump'ın ifade vereceği biliniyordu ancak kelepçelenip kelepçelenmeyeceği büyük merak konusuydu. Peki Trump gerçekten tutuklandı mı?
1. TAM OLARAK NE İLE SUÇLANIYOR?
Donald Trump, 2016 seçimleri öncesinde cinsel ilişkilerini gizlemek için iki kadına sus payı ödemekten ötürü 34 ticari kayıtta tahrifat yapmakla suçlanıyor. Savcı bu nedenle, 76 yaşındaki Trump'ı, başkan seçildiği 2016 seçimlerinin kampanya sürecinde seçim kanunu ihlal etmekle ve kendisiyle ilgili olumsuz bilgileri gizlemeye çalışmakla suçluyor. Trump görev süresince ve sonrasında bu suçlamalarla yüzleşen ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.
Trump, başkan seçilmeden önce, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels ve Playboy dergisinin eski modeli Karen McDougal ile cinsel ilişki yaşadığının gizlenmesi için bahse konu isimlere para ödediği iddiasını kabul etmiyor. Savcılık makamı, dünkü oturumda Trump'ın aleyhine kanıt olarak sunulan ve Eylül 2016'ya ait bazı ses kayıtları olduğunu dile getirdi. Kayıtlarda Trump'ın ilişkileri hakkındaki hikayeleri nasıl gizleyeceklerini avukatı Michael Cohen ile açıkça konuştuğu belirtiliyor. Mahkemeye sunulan belgelerde Trump'ın “Yani, bu iş için ne kadar ödeyeceğiz” dediği ileri sürülüyor.
2. DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Sus payı ödemesi olayı Trump'ın başkanlık yıllarında The Wall Street Journal gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Gazetenin, Cohen ve Daniels'in avukatı arasındaki anlaşmaya dair yayınladığı haberiyle konu bir anda dünyanın gündemine oturmuştu. 2018 yazında Cohen, ödemenin federal kampanya finansmanıyla ilişkili olduğu suçlamasını kabul etmiş ve bu talimatı kendisine Trump'ın verdiğini belirtmişti. Cohen, Daniels'e ödeme yapılması, yani seçim kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan uzun bir süre hapis yatmıştı.
O davaya bakan savcılar Trump'ı suçlamamış ancak mahkemede Cohen'in Trump'la işbirliği halinde ve onun yönlendirmesiyle hareket ettiğine dair belgeler sunmuştu.
3. SAVCI NE DEDİ?
Savcı Alvin Bragg, Trump'ın ifade verdiği oturumun ardından yaptığı değerlendirmede, suç oluşturan davranışı kapatmak üzere ticari kayıtlarda 34 tane yanlış bilgilendirme yapıldığını söyledi. Cohen ile Stormy Daniels'ın avukatı arasında, seçimlerden önce 130 bin dolar ödendiğine dair bir bağ olduğunu kaydeden Bragg, “O ödeme, böylesi olumsuz bir bilginin seçmenlerden gizlenmesi için yapılmıştı” diye konuştu.
4. TUTUKLANDI MI?
New York yasalarına göre, ifade vermek için hakim karşısına çıkan kişiler “geçici de olsa” tutuklanmış sayılıyor. Ancak bu tutuklanma Türkiye yasalarındaki tutuklanmadan farklı bir uygulama. Yani Trump aslında ifade verdi ve tevkif edildi. Peki tutuklandıysa kelepçelenmesi gerekmiyor muydu? Aslında gerekiyordu ama Trump mahkeme salonuna götürülürken kelepçelenmedi. Fakat basında çıkan görüntülerde, Trump'ın önünde yürüyen polis memurunun salona giderken kapıyı tutmaması, Trump'ın kapıyı kendisinin itmesi de dikkat çekiyor. Trump'ın ayrıca sabıka kaydı fotoğrafı da çekilmedi.
Koyu mavi takım, beyaz gömlek ve kırmızı kravatla, yani Amerikan bayrağının renklerini simgeleyen kıyafetleriyle New York'a gelen Trump'ın adliye binasına girerken yüzünde çok az duygusal belirti mevcuttu ve eski başkan savunma sırasında ellerini sürekli masanın altında tuttu.