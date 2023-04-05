Trump hapse girer mi? 5 soru 5 cevap

1. TAM OLARAK NE İLE SUÇLANIYOR?

Donald Trump, 2016 seçimleri öncesinde cinsel ilişkilerini gizlemek için iki kadına sus payı ödemekten ötürü 34 ticari kayıtta tahrifat yapmakla suçlanıyor. Savcı bu nedenle, 76 yaşındaki Trump'ı, başkan seçildiği 2016 seçimlerinin kampanya sürecinde seçim kanunu ihlal etmekle ve kendisiyle ilgili olumsuz bilgileri gizlemeye çalışmakla suçluyor. Trump görev süresince ve sonrasında bu suçlamalarla yüzleşen ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.

Trump, başkan seçilmeden önce, yetişkin filmi yıldızı Stormy Daniels ve Playboy dergisinin eski modeli Karen McDougal ile cinsel ilişki yaşadığının gizlenmesi için bahse konu isimlere para ödediği iddiasını kabul etmiyor. Savcılık makamı, dünkü oturumda Trump'ın aleyhine kanıt olarak sunulan ve Eylül 2016'ya ait bazı ses kayıtları olduğunu dile getirdi. Kayıtlarda Trump'ın ilişkileri hakkındaki hikayeleri nasıl gizleyeceklerini avukatı Michael Cohen ile açıkça konuştuğu belirtiliyor. Mahkemeye sunulan belgelerde Trump'ın “Yani, bu iş için ne kadar ödeyeceğiz” dediği ileri sürülüyor.