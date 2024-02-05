Ukrayna'nın saldırısı sonrası Kremlin'den açıklama! "Korkunç terör eylemi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunca Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde fırına gerçekleştirdiği saldırının "korkunç terör eylemi" olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın saldırısı sonrası Kremlin'den açıklama! "Korkunç terör eylemi"
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Peskov, başkent Moskova'da, Ukrayna ordusunun Lısıçansk kentinde fırına düzenlediği saldırıya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılara devam ettiğini" belirten Peskov, "Fırına yönelik saldırı, korkunç bir terör eylemidir. Saldırıda ölenlerin sayısı da bu terör eyleminin büyüklüğünü gösteriyor. Bu tarz saldırıların gerçekleşmemesi için özel askeri operasyon sürüyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna ordusunca Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde fırına hafta sonu düzenlenen saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilk belirlemelere göre saldırının HIMARS çok namlulu roketatar ile düzenlendiği belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu, bunun "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Ukrayna sivilleri hedef aldıUkrayna sivilleri hedef aldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kremlin # rusya
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