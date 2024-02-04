Ukrayna sivilleri hedef aldı

Ukrayna ekmek fırınını ABD roketleriyle vurdu. 28 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında 40'a yakın sivil olduğu tahmin ediliyor.

Ukrayna sivilleri hedef aldı

Ukrayna sivilleri hedef aldı.

Roketlerle vurulan ekmek fırınında yaşamanı yitirenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Ukrayna'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentine HIMARS (HİMARS) çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füze ile gerçekleştirdiği saldırıda ölenlerin sayısı 28'e yükselirken 40'a yakın sivilin de enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

HIMARS çoklu roketatar sistemi ABD tarafından üretiliyor ve NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. Rusya daha önce de Ukrayna'nın kendi esirlerini taşıyan uçağı yine ABD menşeli Patriot füze sistemiyle düşürdüğünü açıklamıştı.

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# Ukrayna # rusya
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