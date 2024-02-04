Fransa'da polisler eylem yaptı

Bir yanda çiftçiler, diğer yanda polisler... Emanuel Macron yönetimindeki Fransa’da protesto gösterileri peş peşe geldi.

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle ülkenin çeşitli noktalarında eylemler yaptı. Seslerini daha çok duyurmak isteyen çiftçiler traktörlerinin yönünü başkent Paris’e çevirdi.

Çiftçilerin başlattığı eylemlerin tartışması sürerken, yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi polisler de alanlara çıktı. Bir grup polis memuru, Paris’te bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Polisler, daha iyi çalışma şartları, ikramiye ve emekli maaşlarında düzenleme talebiyle eylem yaptı.

Emekli olduktan sonra düşük maaş almak zorunda kaldıklarını belirten polisler, özellikle de bu alanda iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Polislerin, 2 Ağustos’ta başlayacak 2024 Yaz Olimpiyatları’nda görev almama tehdidinde bulunduğu genel bilgiler arasında. Fransız polisi yaz olimpiyatları için yapılacak olası görevlendirmelerde ikramiyelerin dolgun olmasını da talep edildiği öne sürüldü.

PARİS'TE BIÇAKLI SALDIRI

Öte yandan Paris, 3 Şubat gününe bıçaklı saldırı ile uyandı. Lyon Garı’nda yerel saatle 08’de, bir şahıs, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. 1’i ağır olan yaralılar hemen hastaneye kaldırılacak tedavi altına alındı. Olay sonrası 32 yaşındaki saldırgan yakalandı.

Mali asıllı İtalya’da oturum izni bulunan saldırganın psikolojik sorunları olduğu için bu saldırıyı yaptığı belirtildi. Ancak Fransa polisi, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda da incelemelerini sürdürüyor.