Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı! Rusya'dan karara ilişkin açıklama geldi

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı davada kararını açıkladı. Divan, Ukrayna'nın taleplerinin çoğunu reddetti. Rusya'nın sözleşmelerin bazı maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Rus Dışişleri, uluslararası mahkemenin Kiev'in izinden gitmediğini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı! Rusya'dan karara ilişkin açıklama geldi
Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın taleplerinin çoğunu reddetti. Rusya'nın sözleşmelerin bazı maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, uluslararası mahkemenin, Kiev'in izinden gitmediğini kaydetti.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiğini bildirdi.

ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı? MSB o soruyu yanıtladıABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı? MSB o soruyu yanıtladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uluslararası adalet divanı # rusya # Ukrayna
Çok Okunanlar
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
Altını olanlar dikkat! Talep patlaması...
ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı?
ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı?
Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi...
Akaryakıta zam! Motorinden sonra benzinede zam geldi...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? 1 şubat yurtta hava durumu...
İzmir'de metro istasyonunda bıçaklı kavga! 1 kişi öldü...
İzmir'de metro istasyonunda bıçaklı kavga! 1 kişi öldü...
Öne Çıkanlar Biden'a ağır darbe! Yemen Ordusu, ABD'nin savaş gemisini füzelerle vurdu Biden'a ağır darbe! Yemen Ordusu, ABD'nin savaş gemisini füzelerle vurdu Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti! Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti!