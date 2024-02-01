Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı! Rusya'dan karara ilişkin açıklama geldi

Birleşmiş Milletler'in yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın taleplerinin çoğunu reddetti. Rusya'nın sözleşmelerin bazı maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, uluslararası mahkemenin, Kiev'in izinden gitmediğini kaydetti.

Bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya'yı ‘saldırgan devlet’, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini ise ‘terörist örgütler’ olarak tanımayı reddettiğini bildirdi.