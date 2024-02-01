ABD'nin vereceği F-16'lar Ege'de kullanılamayacak mı? MSB o soruyu yanıtladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadeledeki son durum, dış politika ve savunma sanayindeki son gelişmeler ele alındı.

F-16 KONUSU ABD KONGRESİ'NDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den talep edilen F-16 konusundaki soruları yanıtladı.

- Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak’ta başlamıştır. Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekât ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir.

ABD TARAFINDAN YAPILAN F-35 AÇIKLAMALARI

Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalarına ilişkin de şunları ifade etti:

- Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şuan herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız.

"EUROFİGHTER TALEBİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Eurofighter talebinin devam edip etmediğine dair bir soru üzerine de "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir" yanıtını verdi.

BİR HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dshil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi.1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 541’e ulaştı.

SON BİR HAFTADA 13 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Suriye’de ise son bir haftada 13 taciz ve saldırı gerçekleştirilirken, anında ve misliyle verilen karşılık ile 42 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 1 Ocak 2023’ten itibaren Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1704’e yükseldi.

Ayrıca, bu hafta içerisinde de Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve muhtelif cinste mühimmat ile çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirildi. (2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar,1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı,10 adet RPG-7 sevk fişeği,25 adet el bombası,19 adet şarjör,1 adet kamera,1 adet telefon,2 adet telsiz,1 adet termal dürbün.)

3 BİN 441 ŞÜPHELİ SINIRDA YAKALANDI

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı FETÖ, 1’i DEAŞ olmak üzere 7’si terör örgütü mensubudur. 3 bin 441 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 686’ya yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 18 bin 594 oldu.

Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilendirmelere de yer verildi:

- Türk askerinin Kore Savaşı'nda elde ettiği zaferin 73'üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Yine, ‘‘29 Ocak Millî Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü” dolayısıyla Batı Trakya Türkü soydaşlarımızın haklı mücadelelerinde daima yanlarında olduğumuzu belirtiyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet’i bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Öte yandan, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın, 26 Ocak tarihinde almış olduğu ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyor. Bu tedbirin, Filistin’de akan kanın durdurulması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor, alınan karara İsrail’in uymasını bekliyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetleri ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

Bilgilendirmede eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevlere de yer verildi:

- 23 Ocak’ta, Akdeniz’de, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Hava Savunma Harbi kapsamında harbe hazırlığını artıran ADEX Eğitimi (Hava Savunma Harbi Eğitimleri), 26 Ocak’ta NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait LISSUS gemisi tarafından 24-28 Ocak’ta İzmir’e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca 27 Ocak-03 Mart tarihleri arasında icra edilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılım sağlanmaktadır. NATO, ABD ve çok uluslu birliklere yönelik eğitim, iş birliği ile birlikte çalışabilirliğini geliştirmek maksadıyla DYNAMIC FRONT 2024 Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır. İki safha olarak icra edilecek tatbikatın; Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, 05-16 Şubat tarihleri arasında Almanya’da, Fiilî Atışlı Safhası ise 17-19 Şubat tarihleri arasında ABD, Kosova, Çekya ve Slovakya’nın katılımıyla Polatlı/Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait BERGAMINI gemisi tarafından 02-06 Şubat tarihleri arasında Aksaz’a, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait GROMITZ gemisi tarafından ise 06-09 Şubat tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Öte yandan, Türk Yıldızları tarafından 2024 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında 04-08 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’da gösteri uçuşu icra edilecektir.

Savunma sanayii konusunda da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muhtelif miktarlarda; yerli motorlu Vuran aracının, zırhlı tanksavar aracının, taktik İHA sisteminin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı aktarıldı.

LAYIK GÖRÜLEN ÖDÜLLER

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dâhil Edilmesi” projesinde birincilik ödülüne, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı yalın dönüşüm kategorisinde, “Yalın Üretim ile Donatılmış Blok Gemi İnşası” projesiyle ikincilik ödülüne, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi de “35 mm Kovan Üretim Prosesi Fosfat Operasyonu Kapasite Artırımı” projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERÎ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 30 Ocak’ta sona erdi. Sınava başvuramayan adaylar için geç başvurunun 7 Şubat olduğu hatırlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 15 Ocak’ta başladı, 11 Şubat’a kadar devam edecek.