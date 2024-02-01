UNRWA: "Gazze'de temiz suya erişim ölüm kalım meselesi"

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de her gün sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü" ifadesine yer verildi.

- Gazze'de temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiği" kaydedilen açıklamada, "temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği" uyarısında bulunuldu. Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken, insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı. UNRWA'nın İletişim Sorumlusu Temara er-Rifai de tespit ettikleri son rakamlara göre, Gazze'de "her 2 bin kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü" açıkladı. Gazze'deki durumu "tamamen umutsuz" olarak niteleyen Rifai, İsrail ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani yardım çalışmalarının belkemiğidir. Tüm üye ülkelere, UNRWA'nın hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürmesi için destek çağrısında bulunuyorum.