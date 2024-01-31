Doğu Perinçek: "Karşımızda Yunanistan değil ABD var"

Ulusal Kanal’da yayınlanan Çıkış Yolu programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair soruları yanıtladı. Perinçek, Türkiye'ye gelen tehditin, ABD ve İsrail kaynaklı olduğunu vurguladı.

Program Bağ-Kur tescil mağdurlarının katılımıyla başladı. Mağdurlar adına ilk sözü alan Bülent Bey 4 Ekim 2000 tarihinde çıkarılan yasayla beraber Bağ-Kur mükelleflerinin ellerinden geriye dönük sigortalılık hakkının elinden alındığını ifade etti. Şu an yaşanan sorunun böyle ortaya çıktığını aktardı. Bülent Bey sözlerine şöyle devam etti:

- Bağ-Kur tescil mağduriyeti 1982-2000 yılları arasında devletin belirlediği yasal koşullarda ticari faaliyetlerde bulunmuş esnaf ve sanatkarlık yapmış mükelleflerin mükellefiyetliklerinin zorunluluğu olan sigortalık hakkına kavuşamamış olmamasıdır. Yani bir işçi bir iş yerinde nasıl sigortasız çalıştığı zaman mahkemeye verip de o hakkına kavuşabiliyorsa iki şahitle bizim de sigortalık hakkımızın şahidi devlettir. Vergi ve oda kaydımız bulunuyor. Vergilerimizi ödedik ve hala esnaflık yapıyoruz. 1479 sayılı kanunun 24’üncü maddesine uygun olarak maliyeye vergi mükellefiyeti olarak ya da zorunluluğu olmayanlar yetkilendirilmiş meslek odalarına kayıt yolu ile esnaf ve sanatkarlık yapan şirket ortaklığı ile ticari faaliyette bulunanlar ticaret odalarına kayıt tarihi itibariyle zorunlu sigortalılık koşullarını taşır. Yani re’sen sigortalı olmak zorunda bir iş yeri açtığı zaman bir esnaf. Otomatikman devlet BAĞ-KUR’a kaydını yapıyor. Aynı kanunun 25. Maddesinde faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren zorunlu BAĞ-Kur kaydı oluşur ve Bağ-Kur'lu sayılır. İlgili kanun kişinin 3 ay içinde başvuru yapabileceğini yapılmaması durumunda devletin bu başvuruyu yapacağını söyler. 26. Madde ise bu haktan vazgeçilemeyeceğini ve aksi bir hüküm koyulamayacağını söyler ama bize aksi yeni bir hüküm kondu. Bu yeni çıkarılan madde ile önümüze set çekildi.

KARŞIMIZDA YUNANİSTAN DEĞİL ABD VAR

Doğu Perinçek ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikte bir hakem gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu, ABD'nin bu gerginlikte bir taraf olduğunu söyledi. Vatan Partisi Lideri şöyle devam etti:

- Kamuoyunun kafası çok feci karıştırılmış durumda. Öyle bir şey ki ABD tepede bir hakem. Yunanistan ve Türkiye arasında ara bulmaya çalışıyor. Böyle bir anlayışı kafalara yerleştirmeye çalışıyorlar. Hep böyle Amerika’dan bir eşitlik talebi var. Yunanistan’a F-35 veriyorsun bize niye F-16 veriyorsun? Olay böyle değil. Önce Türkiye’nin gerçeğini görmesi lazım. En son Metina’da 9 askerimiz şehit edildi. Bu olaya rakamlarla bakmamak lazım. ABD kendi F-16’larını kullandı. Kendi özel kuvvet subaylarıyla Metina baskınını yaptı. ABD bizim karşımızda, Türkiye’nin düşmanı. ABD bütün Yunanistan kıyılarına üslerini kurmuş biz hala ABD’den Yunanistan’la Türkiye arasında eşit olmasını bekliyoruz. Bizi de Yunanistan kadar gözetsin. Ona F-35 veriyorsa bize de versin. Peki bu uçakları Türkiye kime karşı kullanacak? ABD’ye karşı kullanamayacaksa Türkiye niçin bu silahları talep ediyor? ABD Ege Denizi’nde Türkiye Yunanistan dengesini kendi tarafında tutuyor. Çünkü karşımızda Yunanistan yok Amerika var. Bir Türk- Yunan Savaşı olma ihtimali sıfır. Eğer bir savaş olacaksa Doğu Akdeniz’de, Ege’de ABD ve Türkiye arasında olacak. Yunanistan da tıpkı PKK, DEAŞ gibi ABD’nin Türkiye üzerine sürdüğü kuvvetlerden biri olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD Yunanistan’da üslerini kurmuş durumda, ABD Türkiye’nin karşısında. Karşımızda Yunanistan değil ABD var.#canlı izlemek için tıklayın:https://t.co/B9lPafPuQJ pic.twitter.com/16Lfq3Esr7 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) January 30, 2024

'BU SİYASETLERİYLE TAYYİP ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Yİ YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Vatan Partisi Genel Başkanı, Tayyip Erdoğan'ların içinde bulundukları siyasi çizgiyi devam ettirmeleri halinde Türkiye'yi yönetme şanslarının olmadığını vurguladı. Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’yi teslim aldık diyor. Hem güvenlikte hem ekonomide hem uluslararası siyasette bize teslim oldu diyor. Böyle geldim ABD’den böyle gidiyorum diyor. Şimdi teslim almadılar. Bu Mayıs ayındaki seçimden önce Tayyip Erdoğan’ları teslim aldılar. Türkiye onları sırtından atacak. Bunu açıkça söyleyeyim. Bu siyasetleriyle Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi yönetmesi mümkün değil. Türkiye önümüzdeki süreçte Vatan Partisi önderliğinde Atlantikçi partilerden ve Atlantik sisteminden kurtulacak. Artık Türkiye bir sistemi sorgulama noktasına geldi. Nedir o sistem? 1980’den beri uygulanan 24 Ocak ekonomisi ve onun sopası olan 12 Eylül Darbesi, FETÖ ile iştirakli olarak kurulan hükümetler, Ergenekon ve Balyoz gibi sahte davalar ile kurulan sistem. Türkiye kurtulmanın sancıları içerisine girdi. Ne yazık ki Tayyip Erdoğan Hükümeti bu karar aşamasında Atlantik tarafına geçti. Onun için Türkiye bu siyasetlerde ısrar etmesi Tayyip Erdoğanları, MHP’yi ve onlarla birlikte CHP, İYİ Parti’yi de gönderecek. Türkiye büyük bir karara gidiyor. Nedir o karar? Üretim Devrimi kararıdır. Başı dik, bağımsız, egemen bir Türkiye kurma kararıdır. Türkiye’nin biricik çıkışı burada.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Bu siyasetleriyle Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Türkiye önümüzdeki süreçte Vatan Partisi önderliğinde atlantikçi partilerden kurtulacak.#canlı izlemek için tıklayın:… pic.twitter.com/0jrmVrQUI0 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) January 30, 2024

'ABD'DEKİ OLAYLAR EMPERYALİZMİN İKİ KANADI ARASINDA'

ABD'deki olayların Amerikan emperyalizmin iki kanadı arasında geçen bir kavga olduğuna dikkat çeken Vatan Partisi Önderi, göçmen meselesinin esas etken olmadığını ifade etti. Perinçek, ABD'deki olaylara dair yorumlarını şöyle sürdürdü: