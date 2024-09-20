Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı, sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye, Narin Güran cinayetinin çözülmesini beklerken, bir kuaförün yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı. Kuaför, Narin'in ismini ve fotoğraflarını kullanarak dükkan açtı, bu durum kullanıcılar arasında geniş çapta eleştirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı, sosyal medyada tepki yağdı
Yayınlanma:

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde yaşamını yitiren 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması sürerken, sosyal medyada bir kuaför dükkanının Narin’in ismi ve fotoğrafını kullanarak açıldığına dair paylaşımlar yapıldı.

Narin’in cansız bedeninin çuvallar içinde bulunmasının ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde önemli deliller ele geçirilmiş, yengesi Hediye Güran’ın da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 12’ye ulaşmıştı. Henüz soruşturma devam ederken, kuaför salonu camında Narin’in fotoğraflarının yer aldığı ve dükkanın isminin "Narin" olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Dükkanın camında gelin başı görselleri yer alırken, pek çok kullanıcı bu durumu iyi niyetli dahi olsa uygunsuz buldu ve eleştirdi.

Fahrettin Altun: Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktırFahrettin Altun: Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktırGündem
Narin Güran son gelişme
Günün Manşetleri
Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi
Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı
Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır
Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki
Teröristler etkisiz hale getirildi
Hakkari'de uçak kazası
Fatih Karahan, TBMM'de sunum yapacak
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Tüketici güven endeksi yükseldi
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı
Hakkari'de uçak kazası Hakkari'de uçak kazası
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı
23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları 23 şehirde GÜRZ-15 operasyonları