Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı, sosyal medyada tepki yağdı

Diyarbakır’ın Tavşantepe köyünde yaşamını yitiren 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması sürerken, sosyal medyada bir kuaför dükkanının Narin’in ismi ve fotoğrafını kullanarak açıldığına dair paylaşımlar yapıldı.

Narin’in cansız bedeninin çuvallar içinde bulunmasının ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde önemli deliller ele geçirilmiş, yengesi Hediye Güran’ın da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 12’ye ulaşmıştı. Henüz soruşturma devam ederken, kuaför salonu camında Narin’in fotoğraflarının yer aldığı ve dükkanın isminin "Narin" olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Dükkanın camında gelin başı görselleri yer alırken, pek çok kullanıcı bu durumu iyi niyetli dahi olsa uygunsuz buldu ve eleştirdi.