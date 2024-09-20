Fahrettin Altun: Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Gazze’de devam eden zulmün 350. gününe dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, bu insanlık dramının 350. günündeyiz..."

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fahrettin Altun: Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Gazze’de devam eden zulmün 350. gününe dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: 

"Gazze halkı, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kalıyor. İnsanlık, 7 Ekim'den bu yana vicdanında derin yaralar açan bu trajediyi izliyor. Gazze’de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor. Bugün, soykırımın 350. günü… Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz!"

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