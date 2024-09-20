Cihat Yaycı’dan sert çıkış: Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki

Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos, Gökçeada’nın Yunanistan ile birleşmesini simgeleyen "Pan-İmroz" Konferansı'na katılmak üzere Yunanistan'a gitti. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Bartholomeos’un bu konferansa 'Ekümenik' sıfatıyla katıldığını belirterek Dışişleri Bakanlığı'nı eleştirdi.

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Cihat Yaycı’dan sert çıkış: Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Büyük Helen Vakfı ve Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un öncülüğünde "Pan-İmroz Konferansı" gerçekleştirilecek. Konferans, Gökçeada’nın Yunanistan ile birleşmesini simgeliyor.

Yaycı’dan Dışişleri Bakanlığı’na Eleştiri: 'Bu Tür Faaliyetlere İzin Verilmemeli'

Cihat Yaycı, Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki gösterdi. Yaycı, "24-28 Eylül’de gerçekleşecek bu konferans, Türkiye aleyhine bir etkinliktir. Devlet işleri ile dinin karıştığı bu tür girişimlere karşı daha sert önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

'Ekümenik' Sıfatıyla Giden Bartholomeos’a Soruşturma Çağrısı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Bartholomeos’un konferansta siyasi faaliyet yürüttüğünü öne sürerek, Türkiye’de hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. "Bu kişi, Türk makamlarının izni olmadan bu tür faaliyetlerde bulunamaz" diyen Yaycı, Dışişleri Bakanlığı’nı sorumluluğa davet etti.

Yaycı: 'Türk Dışişleri’nin İzni Olmadan Bu Faaliyetler Gerçekleşmez'

Bartholomeos’un Yunanistan’da düzenlenen "Pan-İmroz Konferansı"na katılması, Türkiye’de tepkiyle karşılandı. Cihat Yaycı, Bartholomeos’un bu faaliyetlerde bulunabilmesinin Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ihmali sonucu olduğunu savundu ve hakkında derhal soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Bartholomeos ile Görüştü

Bu arada, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, 18 Eylül’de İstanbul’da Bartholomeos ile bir görüşme gerçekleştirdi. Marrapodi, Bartholomeos için 'ekümenik' sıfatını kullanarak dikkat çekti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Cihat Yaycı Fener Rum Kilisesi
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