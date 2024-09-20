Ankara'da güvenlik fuarı: Yerli teknolojiler sahne aldı!

Ankara'da İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı düzenlendi. EXPOLINK Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, yurt içi ve yurt dışından birçok sayıda firma katıldı. Fuarda ASELSAN'ın geliştirdiği yerli telsizler de sergilendi.

EXPOLINK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, fuarın sektör için önemini anlattı:

"Fuarımız hem sektörümüz hem de ülkemizin sanayileşmesi açısından son derece önemli. İç güvenlikle ilgili üretilen ürünler savunma sanayisinin içerisinde belki yüzde yirmi, yüzde yirmi beşlik alanı oluşturur. Dünyanın her bir yanına savunma sanayi ürünleri üretilirken dünyadan gelen ziyaretçilerin iç güvenliğ,i fuarların içerisinde görmeleri pek mümkün olmaz. Dolayısıyla böyle bir fuarın gerçekleşmiş olması son derece önemli."

Fuarda yerli ve milli atak helikopterinin de tanıtımı yapıldı.

"Yerli ve milli atak helikopterimizin önündeyiz. Bu 20mmlik bir silahtır. Üç namlusu vardır. Pilotun kaskına entegre bir silahtır. Pilota bağlıdır. Bu silah atak helikopterinde kullanıldığı gibi duronlara karşı bir hava savunma silahı olarak roketlerin yanında kullanılmıştır."

Fuarda ASELSAN tarafından geliştirilen telsizler de sergilendi. Elimde görmüş olduğunuz telsiz tıpkı bir cep telefonu gibi ses kaydı ve görüntü kaydı alabiliyor aynı zamanda internete bağlanabiliyor. Bu telsizlerin en önemli özelliğiyse tamamen yerli ve milli olması, yüzde yüz ASELSAN tarafından üretiliyor olması.



Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlamasına ilişkin konuşan Zeki Erdoğan, yazılımda millileşme vurgusu yaptı.