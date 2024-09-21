Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaza zam olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatlarına zam konusunda açıklamalarda bulunarak, "Enerji maliyetlerinin enflasyona olan etkisini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonun düşüşünü hızlandırmak adına mümkün olduğunca zam yapmaktan kaçınmayı amaçlıyoruz" dedi. Bayraktar, katıldığı canlı yayında kamuoyunun merak ettiği sorulara da yanıt verdi.

ZAM OLACAK MI?

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz.

FATURALANDIRMADA YENİ DÖNEM

Belli bir seviyenin üzerine ulaşmış bir tüketici üst gelir durumunda tüketici. Evinde bulunan elektrikli cihazların çok olduğunu düşünelim. 400-500 kilovat diyelim. Burada destek gruplarını doğru tanımlamak önemli. Bu bizim OVP programında var. 2024 tüketimlerine bakarak uygulamaya geçmek istiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 36 milyon civarında abone var. Yüzde 3'lük bir dilim yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Onlara 'elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin' diyeceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"TİTİZ ÇALIŞMA YAPMAMIZ LAZIM"

Bu tüketim grubunun, tüketimin veya talebin fiyat esnekliği diye bir kavram vardır. Bu sizin gelir seviyenizle, konforunuzla, beklentinizle alakalı bir şey. Doğrusu böyle bir tüketim grubunun bu maliyetlere katlanabilmesinin uygun olduğunu, destek gruplarını daha rahatlatacağını söyleyebilirim. Burada öngöremediğimiz şeyler olabilir. Kırsalda 1 sayaçtan belki 3 aile, baba ve 2 oğlu aynı yerde oturuyor Netice itibariyle tüketimleri o rakamı geçmiş olur. Hassas süreçler olduğu için titiz çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmamız daha doğru olur. İstisnaları hesaba katarak hata yapmamaya çalışıyoruz. İşin özünde maliyetine katlanabilecek grupların maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz."