AK Parti'de üç ilde görev değişikliği: Yeni il başkanları atandı

Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yeni atanan il başkanlarına başarılar dilenirken, görevden ayrılan başkanlara ise bugüne kadar gösterdikleri fedakâr çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.