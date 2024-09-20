AK Parti'de üç ilde görev değişikliği: Yeni il başkanları atandı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında görev değişikliklerine gidildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AK Parti'de üç ilde görev değişikliği: Yeni il başkanları atandı
Yayınlanma:

Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yeni atanan il başkanlarına başarılar dilenirken, görevden ayrılan başkanlara ise bugüne kadar gösterdikleri fedakâr çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi.

Kayıp iş insanı 140 gün sonra kuyuda ölü bulundu: Arkadaşları tutuklandıKayıp iş insanı 140 gün sonra kuyuda ölü bulundu: Arkadaşları tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ak parti il başkanlığı atama
Günün Manşetleri
ABD vizesi olmayan yolcular uçağa alınmadı
Doğalgaza zam olacak mı?
1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi
Narin’in ölümüne dair şok gelişme
Tarket Fabrikası'nda grev
Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi
Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı
Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır
Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı
Narin’in ölümüne dair şok gelişme Narin’in ölümüne dair şok gelişme
Hakkari'de uçak kazası Hakkari'de uçak kazası
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı