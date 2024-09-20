Kayıp iş insanı 140 gün sonra kuyuda ölü bulundu: Arkadaşları tutuklandı

Mardin'de 37 yaşındaki iş insanı İsmail Demir, kaybolduktan 140 gün sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde bir su kuyusunda başı taşla ezilmiş ve ayağına taş bağlanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak Demir’in yakın arkadaşları Hamdullah Önen ve Ömer Demir tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kayıp iş insanı 140 gün sonra kuyuda ölü bulundu: Arkadaşları tutuklandı
Yayınlanma:

25 Nisan'da Midyat'ta tekstil işiyle uğraşan ve evli, 2 çocuk babası İsmail Demir'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Yapılan araştırmalarda Demir'in son görüldüğü bölgeler ve iş yeri çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail Demir’in kaybolduğu gün bir aracın sokakta göründüğü, aracın üzerindeki yansımalardan ise başka bir aracın da sokakta bulunduğu tespit edildi. Aracın Şırnak’ın İdil ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, bu bilgiler ışığında Demir’in arkadaşları Hamdullah Önen ve Ömer Demir’in de dahil olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgu sırasında Ömer Demir, arkadaşının Hamdullah Önen tarafından öldürüldüğünü ve cesedin İdil'de bir su kuyusuna atıldığını itiraf etti. 12 Eylül’de olay yerinde yapılan incelemelerde, kuyuda bulunan cesedin başı taşla ezilmiş ve ayağına taş bağlanmış halde olduğu tespit edildi. Demir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet zanlıları Hamdullah Önen ve Ömer Demir ise "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 ilde borsa dolandırıcılığı: 1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi29 ilde borsa dolandırıcılığı: 1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildiGündem
iş insanı ölü bulundu mardin
Günün Manşetleri
1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi
Narin’in ölümüne dair şok gelişme
Tarket Fabrikası'nda grev
Eğitim-İş'ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi
Narin Güran’ın ismi kuaför dükkanında kullanıldı
Gazze’deki zulüm 350. gününde, sessizlik suça ortak olmaktır
Bartholomeos’un Yunanistan’daki faaliyetlerine tepki
Teröristler etkisiz hale getirildi
Hakkari'de uçak kazası
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kararlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye "Hazırız" mesajı
Narin’in ölümüne dair şok gelişme Narin’in ölümüne dair şok gelişme
Hakkari'de uçak kazası Hakkari'de uçak kazası
36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı 36 yaşındaki mühendis av tüfeğiyle canına kıydı