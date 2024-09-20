Kayıp iş insanı 140 gün sonra kuyuda ölü bulundu: Arkadaşları tutuklandı

25 Nisan'da Midyat'ta tekstil işiyle uğraşan ve evli, 2 çocuk babası İsmail Demir'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Yapılan araştırmalarda Demir'in son görüldüğü bölgeler ve iş yeri çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail Demir’in kaybolduğu gün bir aracın sokakta göründüğü, aracın üzerindeki yansımalardan ise başka bir aracın da sokakta bulunduğu tespit edildi. Aracın Şırnak’ın İdil ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, bu bilgiler ışığında Demir’in arkadaşları Hamdullah Önen ve Ömer Demir’in de dahil olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgu sırasında Ömer Demir, arkadaşının Hamdullah Önen tarafından öldürüldüğünü ve cesedin İdil'de bir su kuyusuna atıldığını itiraf etti. 12 Eylül’de olay yerinde yapılan incelemelerde, kuyuda bulunan cesedin başı taşla ezilmiş ve ayağına taş bağlanmış halde olduğu tespit edildi. Demir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayet zanlıları Hamdullah Önen ve Ömer Demir ise "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.