29 ilde borsa dolandırıcılığı: 1 milyon dolarlık suç örgütü çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen kişilerin peşine düştü. Şüpheliler, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp, borsa yatırımları üzerinden yüksek kazanç vaat ederek birçok vatandaşı mağdur etti.



Paravan Şirketler ve Kripto Cüzdanlara Aktarılan Suç Gelirleri

Yapılan 10 aylık teknik takip sonucunda, suçluların elde ettikleri gelirlerin bir kısmını paravan şirketler aracılığıyla şahsi hesaplarına, ardından kripto varlık cüzdanlarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan şirketlere aktardıkları belirlendi. Karabük merkezli olmak üzere 29 farklı ilde 41 olayla bağlantılı oldukları tespit edilen dolandırıcıların, toplamda 1 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.



7 Kişi Tutuklandı

Operasyon kapsamında İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Cezaevinde olan 2 kişi de dahil edilerek, tutuklu sayısı 7'ye ulaştı. Ayrıca 4 zanlının yurt dışında olduğu belirlendi.