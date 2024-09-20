Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi

Dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar Candan ve 5 kişi suç örgütü davasında tahliye edildi
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Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
İddianamede Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti.

'ROCK GRUBU GİBİ...'
Bahar Candan bugün yaptığı savunmada, “Ben hesabıma 13 milyon gelmiş gibi bir paylaşımda bulundum. Halbuki hesabımda 1 milyon lira para var. Gerçek değil bu. Yok böyle bir para. Bizi soruşturmaya rock grubu gibi dahil ettiler kameralara gülümseyelim diye. Ablam ve benim bu dosyada olmamız dikkat dağıtıyor ve gerçeğin ortaya çıkmasına engel oluyor. Ben yine suçluların en ağır cezayı alması için medyada en ağır yükü omuzlarıma alırım ama bu durum maddi gerçeğin ortaya çıkmasına engel oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

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