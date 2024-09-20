Narin’in ölümüne dair şok gelişme: Telefon konuşması çözümlendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, tutuklanan amca Salim Güran ve 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın olay günü yaptıkları telefon konuşması deşifre edildi. Bu görüşmenin çözümü, soruşturma dosyasına eklenerek önemli bir delil olarak sunuldu.

Deşifre Edilen Konuşma Soruşturma Dosyasına Eklendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında Narin Güran’ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili bir diğer önemli şüpheli olan amca Salim Güran ve 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın, 21 Ağustos günü saat 18:38'de gerçekleştirdikleri 37 saniyelik Kürtçe telefon görüşmesi, yeminli tercüman tarafından çözümlendi ve 13 Eylül'de tutanak halinde dosyaya eklendi.:

Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

1. Erkek şahıs: Heeee

1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam

2. Erkek şahıs: Tamam