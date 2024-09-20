Tarket Fabrikası'nda grev: Vatan Partisi'nden destek

Petrol-iş sendikasının yetkiliği olduğu Fransız sermayeli zemin kaplama fabrikası Tarkett’te başlayan grevde 3 gün geride kaldı. Toplu iş sözleşmesi için işverenle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan işçileri, Vatan Partisi heyeti ziyaret etti.

Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü olan Tarkett İşçileri, toplu iş sözleşmesinde işverenle anlaşamadı, greve çıktı.Şube Başkanı:

"Evet greve çıktık. Bugün ülkemizdeki Ekonomi bakanı da kemer sıkma diyorlar ama kemer sıkma değil aslında emekçinin boğazını sıkma politikaları aynı şekilde devam ediyor ve tabiki de sermaye de bunu fırsata çevirerek bizle karşı karşıya geliyor. Tarkett işçileri ne istiyor? emeğinin hakkını istiyor aslında."

İşçiler, Yaşanılabilir ücret ve daha iyi şartlarda çalışma koşulları talep ediyor. Grevin 3. Gününde işçileri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve parti heyeti de ziyaret etti:

"Ekonomik krizin faturası nerede işçi varsa nerede emekçi varsa nerede köylü varsa maalesef onlara kesilmeye çalışılıyor. Buradaki işçilerimiz kendi alın teriyle emeğiyle üreterek hem Türkiye'nin üretimine katkı sağlamak istiyor hem de kendi geçimlerini bu hayat koşullarında sağlamak istiyor. Bugün Türkiye’nin tek bir çıkış yolu vardır o da Vatan ve emek mücadelesiyle üreticilerin milli hükümetini kurarak gerçek anlamda işçinin emekçinin baş tacı olduğu bir Türkiye'yi Cumhuriyeti devleti yaratmaktır."