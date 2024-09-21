Furkan Bölükbaşı'nın hakareti cezasız kalmadı

2008 yılında Harp Okulu'nu FETÖ baskıları nedeniyle bırakmak zorunda kalan Yenici'nin şikâyeti üzerine Bölükbaşı'na "basit tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bölükbaşı tehdit suçlamasından beraat ederken, hakaret suçu sabit görülerek cezalandırıldı.

Mahkeme, sanığın suç işleme şekli ve adli sicil kaydını göz önünde bulundurarak, cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, sanığın dava konusu ifadelerinin hakaret olarak değerlendirildiği belirtildi.

Daha Önce Atatürk’e Hakaretten Ceza Almıştı

Bölükbaşı, 2017 yılında sosyal medya ve Ekşi Sözlük üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle de ceza almıştı.

Atatürk'e hakaret kapsamında yapılan suç duyurusu üzerine Bölükbaşı hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, Bölükbaşı’na 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Bölükbaşı, hapis cezasını sosyal medya hesabından “Şeref madalyası” olarak değerlendirmişti.