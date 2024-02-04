Ürdün o iddiaları yalanladı

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden adı açıklanmayan bir yetkili, hava kuvvetlerinin ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılara katılmadığını belirtti.



Konuya ilişkin basında çıkan iddiaların doğru olmadığını, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin kardeş Irak'ın egemenliğine saygılı olduğunu belirten askeri kaynak, ülkesinin tüm Arap ülkeleriyle “kardeşlik ilişkilerindeki derinliğe” atıfta bulundu.

Vatandaşlarından sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar etmemelerini isteyen askeri kaynağın, ülkesinin Irak'taki saldırılara katılımını yalanlarken, Suriye’deki saldırılara ilişkin bir yorum yapmaması dikkati çekti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, Irak ve Suriye'de milis gruplara ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmasının ardından sosyal medyada, hava saldırılarına Ürdün Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçaklarının da katıldığı iddia edilmişti.