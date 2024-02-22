Venezuela'da maden faciası! Çok sayıda ölü var

Venezuela’nın Bolivar eyaletinde kaçak altın madeninde meydana gelen göçükte çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da maden faciası! Çok sayıda ölü var
Venezuela'da maden faciası! Çok sayıda ölü var
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Venezuela’nın Bolivar eyaletinde yer alan Angostura kasabasında kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ya da toprak altında kaldığı belirtilirken, madende meydana gelen çökme anı anbean kayıt altına alındı. Bolivar Güvenlik Sekreteri Edgar Colina Reyes kazayı doğrularken, kazadaki can kaybına ve toprak altında mahsur kalanların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin ölen, mahsur kalan veya yaralananların tam sayısına henüz ulaşamadığı ifade edildi.

Angostura Belediye Başkanı Yorgi Arciniega ise yaptığı açıklamada, kazada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 100 kişinin toprak altında kaldığını ifade etti.

Madenin bulunduğu bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Venezuela # altın madeni
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