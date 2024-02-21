Erzincan'daki maden faciasında asıl sorumlu Bakanlık! TMMOB inceleme sonuçlarını paylaştı

Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili Maden Mühendisleri Odası ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ihmalleri belirledi. Tespitlere göre liç yığını kapasitesini çok aştı, içerisindeki su miktarı normalinden fazlaydı, patlatma işlemleri ocağa yakın bir noktadaydı. Önemli bir ayrıntı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ilgiliydi. Kapasite artışına onay verdiği için facianın asıl sorumlusu olarak gösterildi.

ERZİNCAN'DAKİ MADEN FACİASINDA İNCELEME SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Türkiye günlerdir Erzincan'daki maden faciasını konuşuyor. Uzmanlarsa bir taraftan olayın nasıl yaşandığını araştırıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi bilim insanları inceleme sonuçlarını paylaştı. Maden mühendisleri odası, liç alanındaki kapasite artışına dikkat çekti. Anagold Madencilik, 2014 ve 2021 yıllarında kapasite artışına gitti. Projenin başlangıcında liç alanı kapasitesi 34 milyon tondu. 2014 yılında liç alanı 73 milyon tona, 2021 yılında kapasite artışı ile 85,3 milyon tona yükseltildi. Yığın liç alanı 250 metreyi aşan devasa bir yüksekliğe ulaştı. Facianın ana nedeni, iki kez kapasite artışına gidilerek liç yığını üzerindeki yükün arttırılması gösterildi.

KÂR HIRSI ÖLÜMÜ GETİRDİ

Maden Mühendisleri Odası kâr hırsı nedeniyle maliyetten kaçıldığı için ikinci ve üçüncü liç alanı oluşturulmadığına dikkat çekti. Kapasite artışına onay verdiği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı facianın asli sorumlusu gösterildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları da ‘liç yığını’ yüksekliğinin, kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğunu saptadı. Uzmanlar Dünya literatürüne baktıklarını liç yığının maksimum 150 metreye ulaştığını ancak İliç'te 257 metre seviyesiyle karşılaştıklarını rapor etti.

Vadi yüksekliğiyle birlikte linç yığını 350 metrelik bir piramite benzetildi. Yığının ocak sahasına yakın olması patlatmalar nedeniyle liç yığınını tekrarlı yüklere maruz bıraktı. Akan toprak sıvı gibi aktı. Uzmanlar, liç yığınındaki su içeriğinin normal standartlardan yüksek olduğunu belirledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Erzincan'da 5 bakan kameraların karşısına geçti ve son bilgileri paylaştı. Bilanço ağır, heyelan riski nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama çalışmalarına ara verdiklerini açıkladı. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki bölgeye geç gittiği için özür diledi, şirketin 135 denetime tabi tutulduğunu söyledi. 9 işçinin yakınları ise sabırla iyi bir haber bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık nedenlerinden dolayı bölgeye gidememişti. Şirketin bugüne kadar 135 denetime taabi tutulduğunu söyledi. Özellikle, 2022 ortalarında borunun patlamasıyla ilgili kapatma kararı verildiğini açıkladı. Uzmanların liç yığında sınırın aşıldığını belirtti. Bakan Özhaseki ise konunun araştırıldığını söyledi. . . Araştırmalara göre şu ana kadar bölgede zehirli atığa rastlanmadı. 14 Şubat'ta maden faaliyetleri durduruldu. Soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı, 3 kişiye adliye kontrol şartı getirildi.