Türkiye'deki yeraltı kaynakları yabancılara devredildi. Türkiye'nin kaynakları dışarı aktarılıyor.

MADENLERİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE VERDİK

Ulusal Kanal'da Şule Perinçek'in sorularını yanıtlayan Jeoloji Mühendisi Eşref Atabey rakamlar verdi, Türkiye'deki madenlerin kamudan özele devredildiğini anlattı.

1963'te madenlerin yüzde 75'i kamudaydı 25'i özeldeydi. 2019 yılına göre yüzde 99.2'si özelde.

Faciaların olmaması için madenler kamu eliyle işletilmeli.

Türkiye'de altın üretimi 2011 yılında 17 tonken son 11 yılda bu rakam 325 tona yükseldi. Yeraltı kaynaklarının çıkarılması ülke ekonomisine kazandırılması şart ancak bunun devlet eliyle ve iş güvenliği tam sağlanarak yapılmalı.

İliç'teki şirket 14 yılda 85 ton altın beyan etmiş 85 tondan devletin alacağı 750 kilo

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki madenciliğin yeri de parlak değil. Kamuda iş yeri sayısı 79 iken özel sektörde 6 bin 675. Atabey'e göre istihdam yetersiz.

Kamuda 13 bin 800; özelde 131 bin 600 toplamda 145 bin kişi çalışıyor. Bu kadar şirket yayılmış ama ancak bu kadar istihdam sağlanıyor.