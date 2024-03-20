Vladimir Putin'den dış tehditlerle ilgili açıklama!

Yeniden Rusya Devlet Başkanlığına seçilen Vladimir Putin, ülkesine yönelik yürütülen dış tehditler hakkında değerlendirmeler yaptı. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin genişletilmiş toplantısında konuşan Putin, Batı’nın Rusya’ya karşı radikal teröristlerden aktif olarak yararlandığını belirtti.

Putin, Ukrayna’dan düzenli askeri birlikler ve yabancı paralı savaşçılardan oluşan birliklerin, Rusya topraklarına girme girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı. Ukrayna’nın Batı’nın talimatlarıyla terör yöntemlerine başvurduğunu belirten Putin, “Neo-Nazi Kiev rejiminin terörist yöntemlere yönelmesi doğaldır” dedi.

Rus lider, terör faaliyetleri arasında sivil yerlerin bombalanması, hükümet temsilcileri ve tanınmış kişilere yönelik suikast girişimleri olduğunu bildirdi. Bunların yanı sıra Rusya’daki kritik altyapı tesislerine yönelik sabotaj ve terör saldırılarının da planlandığını söyledi.

Ülke sınırları içine sızma girişiminde bulunanların affedilmeyeceğini belirten Putin, Batı’dan gelen Rusya’da terör saldırıları olasılığına dönük açıklamalar hakkında da konuştu. Bunların provokatif olduğunu kaydeden Putin, “Bütün bunlar açıkça şantaj, toplumumuzu korkutma ve istikrarsızlaştırma niyetine benziyor” ifadelerini kullandı.