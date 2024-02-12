Yemen ABD gemisini vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Amerika'ya ait bir gemiyi daha vurdu. Kızıldeniz'de seyir halindeki Star Aires (STAR ERİS) isimli ABD gemisi Yemen Silahlı Kuvvetlerinin hedefi oldu.

Yemen ABD gemisini vurdu
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Yemen Kızıldeniz'de Aires (STAR ERİS) isimli bir ABD gemisini vurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree, Gazze Şeridi'nde işlenen Siyonist suçlara ve Yemen'e karşı devam eden ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak daha fazla operasyon gerçekleştirmekte tereddüt etmeyeceklerini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz'de Amerika'ya ait bir gemiyi daha vurdu.

Kızıldeniz'de seyir halindeki Star Aires (STAR ERİS) isimli ABD gemisi Yemen Silahlı Kuvvetlerinin hedefi oldu.

ABD gemisinin vurulduğunu Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Saree duyurdu. Saree, Gazze Şeridi'nde işlenen Siyonist suçlara ve Yemen'e karşı devam eden ABD-İngiliz saldırganlığına yanıt olarak daha fazla operasyon gerçekleştirmekte tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Saree; dini, ahlaki ve insani görevleri icabı Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik abluka kaldırılana kadar İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

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