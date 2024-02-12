Kuyucak Deve Güreşi Festivali yapıldı! Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 deve güreşti

Aydın’da develer güreşti. Kuyucak ilçesinde her sene düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali yapıldı.

Soğuk havaya rağmen güreşleri 10 bin kişi güreşi izledi. Festivale Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 deve katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden bu sene deve güreşi yarışlarının coşku içerisinde geçtiğini belirtti.

Deve güreşi festivaline AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da katıldı.

Cumhur İttifakı Kuyucak Belediye Başkan Adayı Metin Ertürk de Kuyucak Deve Güreşleri'nin yörük kültürünü devam ettiren nadide etkinlilerden olduğunu belirtti.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da güreşleri takip eden isimlerdendi. Erol, "Güreşler bölgemizin vazgeçilmez etkinliklerindendir." dedi.