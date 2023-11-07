Yemen'den Kalkan İHA'lar İsrail'i Vurdu

Irak'ta ise ABD üsleri İslami Direniş'in hedefindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki askeri üslerine 17 Ekim'den bu yana 38 kez saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu Gazze'de ağır kayıplar vermeye devam ediyor.



Hamas Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha ettiklerini duyurdu.



Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.



İsrail ise sivilleri öldürmeye devam ediyor.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti. Gazze halkının yüzde 70'i evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.



İsrail güçleri, Batı Kudüs'te de bir Filistinliyi öldürdü. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler 160 Filistinliyi öldürdü.



İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği gece baskınlarında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı.



Yemen'deki Husiler de, İsrail'deki hassas noktaları İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.



Açıklamada operasyon sonucu, hedef alınan üsler ile havalimanlarındaki hareketin birkaç saatliğine durduğu kaydedildi.



Batı Asya'da sadece İsrail hedefleri değil, Amerika'nın üsleri de vuruluyor.



Irak'ta İslami Direniş, Irak'ın kuzeyinde Erbil Havaalanındaki ve Harir'deki üslerini İHA'larla vurdu.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki askeri üslerine 17 Ekim'den bu yana 38 kez vurulduğunu duyurdu.,