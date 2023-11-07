1 Milyon 632 Bin EYT'liye Aylık Bağlandı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusu yapan 2 milyon kişiden 1 milyon 632 binine aylık bağlama işlemi tamamlandı.



TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bilgi veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, emekli olan EYT'lilerden 832 bininin sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam ettiğini açıkladı.



EYT’liler ile birlikte toplam çalışan emekli sayısı ise 1 milyon 814 bin kişiye ulaştı.



Ak Parti iktidarının Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi ayarlı emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ve yaş dışındaki koşulları yerine getirenlere emeklilik hakkı tanındı.