Ukrayna'nın Paralı Askerleri İsrail'de

Haftalık 3 bin 900 avro ödenen askerlerin İsrail birliklerinin ve mühimmat konvoylarının güvenliğini sağladığı belirtilirken HAMAS’tan da açıklama geldi. Gazze’deki savaş suçlarından İsrail ile birlikte savaşan paralı askerlerin ülkelerinin de sorumlu olduğunu açıkladı.



Önce Ukrayna şimdi İsrail. ABD’nin ileri karakolları askeri başarısızlıklarını kapatmak için para saçıyor. Ukrayna’da Rusya’ya karşı tutulan askerler İsrail’de Filistinlilere karşı sahaya sürüldü.



Aksa Tufanı ile neye uğradığını şaşıran ve bir ayı aşkın süredir Filistin direnişini kıramayan İsrail, paralı askerler tuttu. Kiev’in mali ve silah yardımlarının ardından paralı askerlerini de çalmaya başladı.



Ukrayna’dan İsrail cephesine geçen paralı askerlerden biri İspanyol Pedro Díaz Flores Corrales (PEDRO DİYAZ FILORES CORRALYES). Ukrayna cephesinde öldüğü sanılan asker İsrail’de ortaya çıktı. El Mundo gazetesine konuştu.



İspanyol asker İsrail’in paralı askerlere haftalık 3 bin 900 avro ödediğini söyledi. Corrales, “Aylık 15 bin euro kazanıyorum” dedi.



İsrail işgal ettiği Suriye toprakları olan Golan Tepeleri’nde görev yapan paralı asker, “Çok iyi para veriyorlar, iyi ekipman sunuyorlar ve iş sakin. Biz yalnızca silah konvoylarına veya Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail silahlı birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz” diye konuştu.



Paralı asker bölgede kendisi gibi çok fazla paralı asker bulunduğunu dile getirerek, "Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının güvenliğinden biz sorumluyuz" dedi.



Cephe hattındaki paralı asker varlığa HAMAS’tan da açıklama geldi. HAMAS paralı askerlerin geldiği ülkelerin de Gazze’deki savaş suçlarına dahil olduğunu vurguladı. Açıklamada, “İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz” denildi.