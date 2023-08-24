Yunanistan televizyonundan kan donduran açıklama! ''Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik''

Yunanistan’ın her yerinde orman yangınları devam ederken, ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum kan dondurdu.

YUNANİSTAN TELEVİZYONLARINDA ALÇAKÇA AÇIKLAMA!

"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır” diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.

IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre “Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını” öne sürdü.

Efimerida gazetesi de sunucunun yorumunu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Yunanistan'da sosyal medya kullanıcıları, sunucu hakkında nefret yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.

PEKİ YUNANİSTAN'DA NELER OLMUŞTU?

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulunmuştu.

Yunan devlet kanalı ölenlerin göçmen olduğunu duyurmuştu.