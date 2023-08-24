Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı! Başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı! Başsağlığı diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, X sosyal medya platformundaki paylaşımında:

- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kemal kılıçdaroğlu # başsağlığı mesajı
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