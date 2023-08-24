Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı! Başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, X sosyal medya platformundaki paylaşımında:
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Kaynak: Anadolu Ajansı