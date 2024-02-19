Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırında yol kapatma eylemi düzenlemeye hazırlanıyor!

Yunanistan'da, hükümetin tarım politikasını yaklaşık bir aydır protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırında yol kapatma eylemi düzenlemeye hazırlanıyor!
Son Güncelleme:

Yunan basınındaki haberlere göre, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi. Çiftçilerin,otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin vereceğini ilan eden eylemciler sınırı sadece tırlara kapatacaklarını açıkladılar.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantının ardından taleplerinin tamamının  karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

Çiftçiler daha önce de Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışmış ve polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Makedonya Türklüğünün öncü isimlerinden Avni Engüllü toprağa verildi. Avni Engüllü kimdir?Makedonya Türklüğünün öncü isimlerinden Avni Engüllü toprağa verildi. Avni Engüllü kimdir?Gündem
# yunanistan
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar Adnan Oktar'ın İsrail bağlantısı deşifre oldu - Ulusal Haber Adnan Oktar'ın İsrail bağlantısı deşifre oldu - Ulusal Haber Parmaklarını çıtlatanlar dikkat! Sağlığınızla oynuyor olabilirsiniz! Parmaklarını çıtlatanlar dikkat! Sağlığınızla oynuyor olabilirsiniz!