Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırında yol kapatma eylemi düzenlemeye hazırlanıyor!

Yunan basınındaki haberlere göre, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi. Çiftçilerin,otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin vereceğini ilan eden eylemciler sınırı sadece tırlara kapatacaklarını açıkladılar.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantının ardından taleplerinin tamamının karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

Çiftçiler daha önce de Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışmış ve polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.